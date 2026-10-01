Увеличилось число погибших при крушении парома в Индонезии

Antara: число жертв крушения парома в Индонезии выросло до 78 человек

Количество погибших в результате катастрофы индонезийского судна Virgo Transport 8 достигло 78 человек. В поисковой операции задействовано уже свыше тысячи спасателей, передает агентство Antara.

По данным агентства, на восемнадцатый день работ поисковым службам удалось установить местонахождение 186 человек. Из них 108 были спасены, тогда как 57 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Как сообщает газета The Jakarta Post, 13 сентября паром исчез во время сильного шторма. Судно следовало по маршруту из города Сурабая, расположенного в провинции Восточная Ява, в город Банджармасин в провинции Южный Калимантан. Всего на борту находились 243 человека, включая 30 членов экипажа.

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