В Армении задержали азербайджанского военного за незаконное пересечение границы

В Армении сообщили о задержании азербайджанского военного на своей территории

Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании азербайджанского военнослужащего. Он незаконно пересёк границу и ранил местного жителя. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Выяснилось, что преступление совершил азербайджанский военнослужащий. Он был задержан», — заявили в пресс-службе Службы национальной безопасности Армении.

29 сентября азербайджанская сторона уведомила армянских коллег о пропаже солдата. 1 октября в селе Шаки Сюникской области гражданин получил огнестрельное ранение в ногу. Оперативные группы выехали на место. Они задержали военного. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело. Подробности передали азербайджанской стороне.

Село Шаки расположено в Сюникской области на юге Армении. Уголовный кодекс Армении предусматривает наказание за незаконное пересечение государственной границы и применение оружия.

Читайте также в материалах:

Российского посла вызвали в МИД Азербайджана;

Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.