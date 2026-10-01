В дружественной стране при ДТП погибли шесть человек

В Китае при ДТП погибли шесть человек, еще четыре пострадали

На скоростной автомагистрали Шанхай — Куньмин произошло серьёзное ДТП с участием четырёх транспортных средств. В результате аварии погибли не менее шести человек, ещё четверо получили травмы — об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Авария случилась в районе городского округа Хуайхуа (провинция Хунань). По данным СМИ, тягач врезался в три легковых автомобиля, после чего загорелся. Водителя грузовика задержали: его подозревают в том, что он управлял транспортом в состоянии сильной усталости.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

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