В Калифорнии раскрыли число погибших при крушении вертолета

В Калифорнии два человека погибли в результате крушения медицинского вертолета

Два человека погибли в результате крушения медицинского вертолёта возле острова Санта-Каталина в американском штате Калифорния, как сообщили местные спасательные службы.

Ранее телеканал NBC4, ссылаясь на официальные источники, сообщил о падении вертолёта у острова Санта-Каталина в Калифорнии. По первоначальной информации, четыре человека были доставлены в больницы, а один человек считался пропавшим без вести.

«Из воды были извлечены четыре пострадавших. Двое из них были госпитализированы, а ещё двое признаны погибшими на месте происшествия», — говорится в сообщении пожарной части округа Лос-Анджелес, опубликованном в социальной сети.

Сообщается, что поиски пятого человека, находившегося на борту вертолёта, продолжаются.