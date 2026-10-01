В Холмске начали проверку места, где волна смыла 13-летнего мальчика

Транспортная прокуратура проверит строительную площадку на пирсе в Холмске Сахалинской области, откуда волна смыла 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

По данным ведомства, перед происшествием школьник находился на территории стройки, доступ посторонних на которую должен быть ограничен. Минтранс обратился к транспортному прокурору с просьбой проверить объект и при выявлении нарушений принять меры.

Инцидент произошел 29 сентября. Тело мальчика без признаков жизни обнаружили в тот же день примерно в 20 метрах от берега, однако из-за сильного волнения моря его не удалось поднять из воды.

Работы по поиску тела продолжатся 1 октября. Зону обследования расширят, к операции также планируют привлечь беспилотные летательные аппараты.

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