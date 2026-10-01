В колониях начали «книжную реформу»: изымают иностранные книги

Как стало известно «МК», сразу несколько обращений поступили на адрес автора этих строк, члена СПЧ. Почти все они касаются ИК-4 в Ленинградской области. Авторы жалоб — и сами осужденные, и их адвокаты. Новшество связано, вероятно, с приходом нового начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как заявили арестантам, в колониях стали изымать массово из библиотек книги, остаются только религиозные произведения, русская классика и книги по российской истории. Все остальное считается подлежащим вывозу. Из личных вещей заключенных также, по сообщениям арестантов, вывезли книги из неугодных категорий: забрали все пособия по обучению, иностранные словари, а также просто справочники. В отрядах теперь тоже не разрешается иметь книги, их нужно все сдавать в библиотеку. Кроме того, из комнат длительных свиданий вынесли все DVD-диски, которые там раньше были. Это означает, что если к осужденному приезжает жена с ребенком, невозможно включить мультики.
Автор этих строк обратилась к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге, а также подготовила письмо в адрес прокуратуры с просьбой проверить правомочность действий руководства регионального УФСИН.