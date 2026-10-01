В колониях начали «книжную реформу»: изымают иностранные книги

В Ленинградской области осужденные стали массово жаловаться на изъятие книг в колониях. По их словам, из библиотек забрали все книги по саморазвитию, психологии, а также литературные произведения, написанные иностранными авторами. При этом, как сообщают арестанты, им говорят, что книги вывозят для уничтожения.

Как стало известно «МК», сразу несколько обращений поступили на адрес автора этих строк, члена СПЧ. Почти все они касаются ИК-4 в Ленинградской области. Авторы жалоб — и сами осужденные, и их адвокаты. Новшество связано, вероятно, с приходом нового начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как заявили арестантам, в колониях стали изымать массово из библиотек книги, остаются только религиозные произведения, русская классика и книги по российской истории. Все остальное считается подлежащим вывозу. Из личных вещей заключенных также, по сообщениям арестантов, вывезли книги из неугодных категорий: забрали все пособия по обучению, иностранные словари, а также просто справочники. В отрядах теперь тоже не разрешается иметь книги, их нужно все сдавать в библиотеку. Кроме того, из комнат длительных свиданий вынесли все DVD-диски, которые там раньше были. Это означает, что если к осужденному приезжает жена с ребенком, невозможно включить мультики.

Автор этих строк обратилась к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге, а также подготовила письмо в адрес прокуратуры с просьбой проверить правомочность действий руководства регионального УФСИН.