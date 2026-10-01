В Ленобласти грузовик столкнулся с легковушкой и фурой

Смертельная авария с участием грузовиков Volvo и КамАЗ и легкового автомобиля Renault Sandero произошла на трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. В результате ДТП погиб водитель Volvo, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и области.

По данным полиции, авария произошла 30 сентября в 18:20 мск на 81-м километре трассы. 58-летний водитель КамАЗа не выдержал дистанцию и врезался в Renault Sandero, которым управляла 73-летняя женщина, после чего грузовик столкнулся с двигавшимся позади Volvo.

В результате аварии водитель и пассажир Renault получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Водитель Volvo погиб на месте происшествия.

Ранее сообщалось о двух погибших в КамАЗе, однако позднее эти сведения были уточнены. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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