В Литве врач отказал ребёнку в помощи из-за русского языка

В Литве разгорелся скандал вокруг психиатра Линаса Слушниса, ранее занимавшего место в Сейме. Он не стал общаться на русском с несовершеннолетним пациентом, у которого диагностирован аутизм. Подросток не владел литовским и потерял близких. О случившемся сам врач написал в соцсетях.

По словам Слушниса, сотрудники службы защиты прав ребёнка подали на него жалобу. Причина — он не согласился говорить с больным по-русски и предложил сопровождающим переводить его слова. Найти общий язык с подростком, как утверждает психиатр, не получилось. Он также заявил, что представители службы расценили отказ как нарушение прав ребёнка и обратились в клинику, где он трудится.

Слушнис добавил, что ему приписали нарушение прав человека. Его возмутило, что жалоба касается гражданина Литвы, который окончил школу в стране, но не понимает по-литовски. Министр социальной защиты и труда Инга Ругинене встала на сторону сотрудников службы защиты прав детей. Она считает, что обстоятельства должна изучить генеральная прокуратура. В соцсетях министр написала: врач не оказал ребёнку жизненно важную помощь из-за того, что тот не говорил по-литовски. По её мнению, такие «доктора» не заслуживают своего звания и подрывают репутацию всей системы здравоохранения.

Ругинене утверждает, что сотрудники службы не отказывались организовывать перевод. Они сопровождали подростка к психиатру и ждали необходимой помощи. Министр напомнила: речь идёт о ребёнке с аутизмом, который лишился родных и, по её словам, находился на грани самоубийства.

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