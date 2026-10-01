В Петербурге иностранец запер в подвале кафе девушку из Китая

В Петербурге задержан молодой человек, который после ссоры запер в подвале кафе в центре города свою девушку, информирует пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

Задержан 20-летний гражданин, который после ссоры с девушкой около двух часов насильно удерживал ее в подвале заведения в Перекупном переулке, уточняется в сообщении.

У пары произошла бытовая ссора. Выяснение отношений продолжилось в ресторане, где работала девушка. В ходе ссоры уроженец Киргизии затолкнул 20-летнюю гражданку Китая в подвал кафе и запер там, не позволяя выйти.

Потерпевшая смогла связаться с подругой, которая и обратилась в правоохранительные органы.