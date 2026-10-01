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Происшествия 4374

В Петербурге тушат особняк Миллера: огонь охватил 2 тысячи квадратных метров

Пожар в особняке архитектора Миллера в Петербурге разросся до 2 тысяч кв. метров

Пожар в особняке архитектора Миллера в Петербурге разросся до 2 тысяч кв. метров
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Площадь пожара в особняке архитектора Миллера — автора вокзала в Ораниенбауме — в Санкт-Петербурге выросла до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

По данным ведомства, огонь продолжает распространяться по зданию. Сведений о пострадавших по-прежнему не поступало. На месте работают 125 человек личного состава и 25 единиц техники. 

Спасатели продолжают борьбу с пламенем, информация о причинах возгорания и степени повреждения строения пока не приводится.

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