В Подмосковье школьник решил подшутить над учительницей, но попал под суд

В Подмосковье школьник приклеил лицо учительницы к порноактрисе и попал в суд

В Московской области 17-летний школьник получил штраф. Он сделал коллаж: приклеил лицо 58-летней учительницы ОБЖ к снимку порноактрисы. Работу подросток разослал по школе. Об этом сообщает Телеграм-канал Мэш.

Сначала изображение оказалось в городском сообществе. После этого педагог написала заявление в полицию. Суд признал автора коллажа виновным и назначил штраф.

Теперь выплатить потерпевшей 20 тысяч рублей должен сам школьник или его родители. Других подробностей дела не приводится.

В Кемерово пятиклассник отрезал волосы однокласснице, а когда учительница попыталась отобрать ножницы, набросился и на нее. Педагог не стала афишировать случившееся, а родителей мальчика вызвали к директору — выяснилось, что наказания за такие действия он не несет. Полиция проводит проверку, но, по ее данным, травм учительница не получила.