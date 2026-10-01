В Приморье пропал ребенок

В Приморье пропала 13-летняя девочка. Еще 27 сентября она вышла из дома во Владивостоке и не вернулась. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Об этом сегодня, 1 октября, сообщили представители пресс-службы УМВД России по региону. Полицейскими организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетней.

Отмечается, что пропавшая среднего телосложения. У нее черные короткие волосы. В момент исчезновения девочка была одета в кофту черного цвета с красной надписью и черные джинсы.

Ранее наше издание сообщало, что в деле об исчезновении матери известной телеведущей проверяют письмо о выкупе. Следователи также изучают сообщения в социальных сетях, относящиеся к этой зацепке.

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