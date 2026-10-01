В Приморском крае прекратили поиски школьницы спустя пять дней

Во Владивостоке нашли 13-летнюю девочку, которая пропала пять дней назад. С ней все в порядке. Об этом сообщил Telegram-канал «ПримПоиск».

Школьница ушла из дома на улице Крыгина 26 сентября. После этого она перестала выходить на связь. Где находилась девочка, не уточнялось.

К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры. Правоохранители организовали комплекс мероприятий по установлению местонахождения несовершеннолетней.

В Telegram-канале «ПримПоиск» сообщили, что девочка найдена и жива, а также поблагодарили всех за помощь в поисках и распространение информации. Где именно нашли девочку и при каких обстоятельствах, не сообщается. Другие подробности не приводятся.