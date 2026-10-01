В российском регионе после ДТП с автобусом пострадали семь человек

В Архангельске после ДТП с автобусом пострадали семь человек

Сегодня, 1 октября, в Архангельске случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба администрации Архангельской области.

Дорогу не поделили три автомобиля и автобус. В результате семь человек пострадали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. О состоянии пострадавших не сообщается.

По предварительной информации, Skoda при обгоне выехала на встречку. Там произошло столкновение с микроавтобусом Ford. Далее автобус столкнулся с автомобилем Audi. Также был поцарапан автомобиль Сhangan. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее наше издание сообщало, что в Румынии произошла трагедия: в результате аварии на железнодорожном переезде погибли четыре человека.

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