В российском регионе выявили случаи острой кишечной инфекции у учеников гимназии

В Саратове выявили случаи острой кишечной инфекции у учеников гимназии

В Саратове выявили случаи острой кишечной инфекции у учеников гимназии. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора.

Сообщается, что в регионе начали эпидемиологическое расследование. Сейчас эксперты выясняют причину случившегося.

Дети в среду обратились к медикам из-за недомогания. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи. Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку. Уже взяты пробы еды в образовательном учреждении.

Ранее наше издание сообщало, что в Уфе восемь подростков получили медицинскую помощь с подозрением на кишечную инфекцию в спортивном комплексе «Биатлон». На место выезжала бригада скорой помощи.

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