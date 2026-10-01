В США подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком застрелили в детском саду для собак

В Хьюстоне (США) полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в дeйствиях сексуального характера в отношении ребенка. Инцидент произошел вечером в цeнтре дневного ухода за собаками в районе Спринг-Бранч, где правоохранители пытались исполнить ордер на его арест. Об инциденте пишет Houston Chronicle.

По данным полиции, мужчина спрятался в подсобном помещении и отказался выполнять требования сотрудников. После того как один из полицейских спустил служебную собаку, подозреваемый якобы достал большой нож и попытался ударить им животное. Двое правоохранителей открыли огонь.

Раненому оказали первую помощь, однако он скончался на месте. Служебная собака не пострадала. Как утверждает полиция, ранее мужчина несколько раз пытался покинуть территорию, а камеры зафиксировали его слова о том, что он не намерен возвращаться в тюрьму.

Обстоятельства применения оружия проверят прокуратура округа Харрис, oтдел внутренних расследований и подразделение полиции Хьюстона по расследованию убийств. В ведомстве также пообещали опубликовать записи с нагрудных камер участвовавших в операции сотрудников.

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