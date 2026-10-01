В Забайкалье волк напал на мужчину, но тот сумел отбиться от хищника

В Забайкалье мужчина отбился от волка с помощью ножа

В ночь на 27 сентября на чабанской стоянке в семи километрах от села Узон Дульдургинского округа Забайкальского края местный житель Зандан Бальжинимаев вступил в схватку с волком. Об этом сообщает Chita.ru.

Мужчина вышел из дома, услышав лай собак. Едва он ступил на крыльцо, как на него набросился волк. Борьба переместилась внутрь помещения. Хищник пытался скрыться в доме, но убежать не смог.

Бальжинимаев рассказал, что волк слегка травмировал ему руку, но чувствует он себя нормально. Мужчина всегда носит с собой нож из-за угрозы нападения медведей. Ему удалось вытащить оружие из сапога и несколько раз ударить животное.

Глава села Бато Дабаев подтвердил информацию. Он отметил, что на чабанских стоянках волки регулярно душат скот. Однако к самому селу хищники ранее не подходили.