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Происшествия 918

Во Франции загорелся лицей во время акции протеста школьников

Лицей во Франции загорелся на фоне протестов старшеклассников

Лицей во Франции загорелся на фоне протестов старшеклассников
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

В четверг утром в лицее имени Нельсона Манделы в Нанте на западе Франции вспыхнул пожар. Возгорание началось в тот момент, когда у здания проходила демонстрация учащихся. Об этом сообщил интернет-портал actu.fr.

На опубликованных порталом кадрах видно, что часть фасада здания охвачена огнём от первого этажа до крыши. Ряд учеников лицея сообщили журналистам, что пожар начался после 08:00 по местному времени (09:00 мск). Неназванный преподаватель заявил корреспонденту Actu, что за поджогом стоят не ученики этого лицея.

Один из старшеклассников рассказал, что, когда они подошли к школе, горели только мусорные баки. По его словам, поджигателями были ученики других школ Нанта и пригородов, пришедшие, чтобы устроить пожар, запускать фейерверки и наносить ущерб учебному заведению. Он уточнил, что в период между 08:10 и 08:30 они сожгли не только баки, но и весь вестибюль, а также почти половину здания. Другой учащийся подчеркнул, что собравшиеся пришли отстаивать свои права, а не поджигать школу, поскольку именно там их учат этим правам.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы перед лицеем. Пожарные приступили к тушению огня после 08:30 по местному времени (09:30 мск). По информации портала, в результате инцидента пострадала также часть общежития при лицее.

Напомним, акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. По состоянию на среду стражи порядка задержали 625 участников акций.

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