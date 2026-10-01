Вор похитил деньги из частного дома, чтобы отдать игорный долг

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, 41-летний житель Мурманской области проник на территорию домовладения, с помощью оставленной на участке лопаты отжал окно и попал внутрь дома. Оттуда он похитил драгоценности и деньги на общую сумму более 500 тысяч рублей. Когда преступника задержали, он признался, что украшения продал, а деньги отдал, чтобы уплатить игорный дом. Мужчина ранее неоднократно судим за кражи, последний раз освободился из колонии в прошлом году.