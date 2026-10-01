Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП во Владивостоке

Мужчина получил перелом предплечья после массового ДТП во Владивостоке

Угрозы жизни пострадавших в результате массового ДТП во Владивостоке нет. В больницу доставили одного человека, сообщили в пресс-службе Минздрава Приморского края.

Госпитализирован мужчина 1949 года рождения. Медики диагностировали у него перелом предплечья.

Состояние пациента оценивается как стабильное. Он получает необходимую медицинскую помощь.

В Минздраве уточнили, что среди пострадавших нет тяжелых пациентов и людей, находящихся в реанимации. Угрозы жизни остальных участников аварии также не выявлено.

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