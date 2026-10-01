Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП во Владивостоке

Угрозы жизни пострадавших в результате массового ДТП во Владивостоке нет. В больницу доставили одного человека, сообщили в пресс-службе Минздрава Приморского края.
Госпитализирован мужчина 1949 года рождения. Медики диагностировали у него перелом предплечья.
Состояние пациента оценивается как стабильное. Он получает необходимую медицинскую помощь.
В Минздраве уточнили, что среди пострадавших нет тяжелых пациентов и людей, находящихся в реанимации. Угрозы жизни остальных участников аварии также не выявлено.
Читать также: Двое китайцев попали в больницу после массового ДТП с фурой во Владивостоке
Фура без тормозов разнесла семь машин на перекрестке в российском городе