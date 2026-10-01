ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами для подразделений ВСУ

ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, который вез груз для ВСУ

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 1 октября, представители Министерства обороны Российской Федерации рассказали, что ВС РФ наносят удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Так, в четверг в результате удара беспилотным летательным аппаратом в акватории Черного моря поражен сухогруз. Он перевозил военный груз для подразделений ВСУ.

Ранее наше издание сообщало, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое в Харьковской области.

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