ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами для подразделений ВСУ

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 1 октября, представители Министерства обороны Российской Федерации рассказали, что ВС РФ наносят удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
Так, в четверг в результате удара беспилотным летательным аппаратом в акватории Черного моря поражен сухогруз. Он перевозил военный груз для подразделений ВСУ.
Ранее наше издание сообщало, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое в Харьковской области.