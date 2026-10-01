Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 1 октября, они нанесли удар по Белгородской области. В результате два человека пострадали. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Так, в поселке Октябрьский Белгородского округа дрон нанёс удар по автомобилю. Пострадали два мужчины. У одного слепые осколочные ранения ног, у второго - множественные осколочные ранения грудной клетки и волосистой части головы.

Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Кроме того, вблизи села Нежеголь беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее наше издание сообщало, что Зеленский приехал в лес к украинским радикалам и опозорился. Уже на следующий день Министерство обороны РФ опубликовало видеодоказательства присутствия российских военных в якобы контролируемых ВСУ населенных пунктах.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX