Японец свалился с крыши автомобиля во время поездки с пьяным подростком и получил перелом лица

В Японии пассажир упал с крыши автомобиля во время поездки с пьяным подростком

В японском городе Токи необычная поездка компании молодых людей закончилась тяжелыми травмами и задержаниями. Как сообщает Tokyo Reporter, полиция подозревает 17-летнего подростка в том, что он управлял автомобилем без прaв будучи пьяным и вез на крыше пассажира.

Инцидент произошел 16 сентября в районе Идзумитё-Кудзири. В машине находились пять человек. Во время движeния 20-летний пассажир, первоначально сидевший сзади, зачем-то выбрался на крышу автомобиля. Удержаться на движущейся машине молодой человек не смог и упал на дорогу. В результате он получил серьезные травмы, включая переломы костей лица.

Полиция также задержала другого 17-летнего пассажира, который, предположительно, знал, что водитель не имеет прaв. Его подозревают в том, что он толкнул одного из полицейских.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и выясняет, что связывало участников поездки.

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