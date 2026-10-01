Задержан подозреваемый в убийстве президента европейского футбольного клуба

Глава Министерства внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев проинформировал парламент страны о задержании подозреваемого в расправе над президентом футбольного клуба «Ботев» Илияном Филиповым. Об этом сообщил телеканал БНТ.

По словам Демерджиева, у следствия имелось четкое представление о том, кого именно разыскивают. Задержание было произведено поздно вечером в Софии. Министр подчеркнул, что у правоохранителей нет сомнений в том, что задержан именно исполнитель убийства, и отметил наличие множества улик, указывающих на это.

Согласно докладу, подозреваемый является преступником-рецидивистом, ранее отбывавшим наказание за убийство и ограбление. В настоящее время проверяется информация о том, мог ли он лично знать убитого, а также о его возможных связях с представителями болгарского криминального мира или конкурентами Филипова. Министр особо отметил, что исполнителем преступления является именно задержанный, а не другой человек, попавший на записи камер видеонаблюдения.

Позже телеканал сообщил, что подозреваемым в убийстве является 51-летний Славчо Мегеров. Сегодня он был доставлен полицией в Пловдив для продолжения расследования.

Напомним, что президент «Ботева» и совладелец крупнейшей в Болгарии транспортной компании ПИМК Илиян Филипов был убит в Пловдиве в ночь на 30 сентября, когда возвращался домой после футбольного матча. После произошедшей трагедии местные власти усилили меры безопасности.

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