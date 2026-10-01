Жена ударила мужа ножом в живот в свой день рождения

Как стало известно «МК», семейный конфликт произошел 30 сентября на Товарищеском переулке. Празднование дня рождения женщины сопровождалось обильными застольем. По всей видимости, супруги перебрали с алкоголем и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Словесная перепалка быстро переросла в конфликт, и в порыве гнева хозяйка квартиры схватилась за кухонный нож и ранила 57-летнего мужа. На крики и звуки драки прибежала мать мужчины, которая и позвала на помощь других жителей дома.

Примечательно, что это далеко не первая ссора между парой. Однако ранее супруги предпочитали не выносить сор из избы и избегали вызова спецслужб. Пара старалась не привлекать внимание правоохранителей, чтобы не создавать проблем своей взрослой дочери, которая работает в одной из силовых структур. Сам пострадавший охранник, а жена - помощница по уходу за пенсионерами.

Пострадавшего доставили в больницу, а именинницу задержали.