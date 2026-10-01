Женщина ударила топором двоюродного брата во время застолья в российском селе

В Хабаровском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы села Нелькан. Женщину обвиняют в покушении на убийство двоюродного брата, которому удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, происшествие случилось в середине мая 2026 года в квартире обвиняемой. Во время совместного употребления алкоголя между родственниками вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина припомнила брату прежние обиды.

Как считают следователи, хозяйка квартиры схватила топор и несколько раз ударила родственника в область груди. После случившегося она отправилась к соседу и рассказала ему о произошедшем. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь, врачи которой спасли пострадавшего.

Следствие заявило о сборе достаточной доказательственной базы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, после чего материалы дела направили в суд. Женщине предстоит ответить по статье о покушении на убийство.

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