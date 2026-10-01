Жителей соседнего с особняком Миллера дома эвакуировали

Жильцов дома, прилегающего к полыхающему историческому особняку Миллера в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, экстренно вывели в безопасную зону. Согласно заявлению местной администрации на платформе «Макс», представители экстренных ведомств продолжают активную ликвидацию пожара в нежилом строении.

Власти района заверили, что в случае надобности для всех эвакуированных граждан подготовят временные места размещения в одном из расположенных поблизости образовательных учреждений.

По данным регионального главка МЧС, масштабное возгорание произошло в вечернее время в здании под номером три на Исаакиевской площади. Пламя успело распространиться на внушительную территорию, охватив площадь около двух тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар в особняке Миллера перекинулся на соседний дом.