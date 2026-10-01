Жуткая авария на федеральной трассе унесла жизнь пожилого пассажира иномарки

Лобовое ДТП в Иркутской области разорвало две машины, один человек погиб

Утром на 76-м километре трассы «Вилюй» в Братском районе Иркутской области столкнулись «Тойота Королла» и «Ниссан Лаурел». Погиб 67-летний пассажир «Ниссана», еще два человека попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал «Иркутск №1».

За рулем «Тойоты» был 59-летний мужчина. Он ехал в сторону Братска. На 76-м километре автомобиль оказался на встречной полосе. Там произошло лобовое столкновение с «Ниссаном».

От удара иномарки разорвало. Кузова сильно деформированы. Колеса и другие фрагменты разбросаны по сторонам. Пассажир «Ниссана», 67-летний мужчина, погиб на месте. Двое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают. Другие подробности не сообщаются.

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело после лобового ДТП с рейсовым автобусом Hyundai и большегрузом Sitrak на трассе Чита — Иркутск. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу, в результате чего пострадали восемь человек, шестеро из них госпитализированы.