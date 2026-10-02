18-летний россиянин угнал «шестёрку», а затем сжег автомобиль

В Башкортостане 18-летний парень угнал ВАЗ, а затем сжег автомобиль

В Башкортостане 18-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела после того, как угнал автомобиль. Об этом рассказали представители МВД РФ.

Дело в том, что 57-летний местный житель оставил свою бежевую «шестёрку» открытой, да еще и ключом в замке зажигания. Это заметил 18-летний безработный парень.

Он решил прокатиться и вернуть авто на место. Однако все пошло не по плану. Парень выронил из рук сигарету – салон вспыхнул. Потушить пламя самостоятельно угонщик не смог. Он бросил машину и сбежал. Сгоревшие «жигули» полицейские нашли в поле в восьми километрах от села.

Личность подозреваемого быстро установили. В его отношении возбуждены два уголовных дела.

Ранее наше издание сообщало, что студент из Башкирии угнал две машины, как в GTA. Он присвоил два транспортных средства, чтобы преодолеть путь к месту жительства.

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