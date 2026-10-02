22-летней девушке пробили голову гаечным ключом во время семейной ссоры

В Калининграде девушке пробили голову гаечным ключом во время семейной ссоры

22-летняя жительница Калининграда получила рваную рану головы после удара гаечным ключом во время конфликта с родственниками. Инцидент произошел 28 сентября в одном из СНТ города, рассказала пострадавшая изданию "Клопс".

Екатерина приехала туда, чтобы помочь своему дяде забрать личные вещи после начала бракоразводного процесса с его женой. Девушка ждала родственника в машине, однако ее приняли за новую возлюбленную мужчины.

Между Екатериной и матерью бывшей жены ее дяди началась ссора. По словам девушки, женщина стала ее оскорблять, а затем вытащила из автомобиля. Екатерина оттолкнула ее от машины и попыталась удерживать за руки, чтобы избежать удара.

В этот момент в конфликт вмешался муж женщины. Он схватил Екатерину за руки, после чего ее оппонентка взяла гаечный ключ и ударила девушку по лбу. Девушка получила рваную рану головы длиной около семи сантиметров.

Пострадавшая вызвала себе скорую помощь. Медики обработали рану и разрешили ей самостоятельно добраться до травмпункта, где врачи наложили три шва.

В тот же вечер Екатерина обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

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