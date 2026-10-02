63-летний стоматолог необычно oбъяснил обвинение в изнасиловании пациентки на приеме

В японской префектуре Фукуока полиция арестовала 63-летнего стоматолога Хироси Кадзивару, которого подозревают в совершении дeйствий сексуального характера в отношении пациентки. Предполагаемые эпизоды происходили в его клинике в городе Сингу с июля 2021-го по июль 2023 года. Об этом пишет японский новостной портал Hanzai.

По версии следствия, врач закрывал глаза 30-летней пациентке и под видом стоматологических манипуляций просил ее высунуть язык. В этот момент, как утверждает полиция, мужчина прикасался к ее рту обнаженными половыми органами. Женщина позднее заявила, что во время процедур не понимала, что происходит.

История вскрылась при расследовании другого дела о дeйствиях сексуального характера. Правоохранители установили, что во время предполагаемых эпизодов в кабинете находились только стоматолог и его пациентка.

Сам Кадзивара oбъяснил произошедшее случайностью. По его словам, во время лечения нижняя часть его тела непреднамеренно соприкоснулась со ртом женщины. Полиция продолжает расследование и проверяет версию о том, что подобные дeйствия могли совершаться неоднократно.

Ранее сообщалось о том, что в Бельгии стоматолог более 30 лет насиловал пациенток под видом несуществующей процедуры.

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