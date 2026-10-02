75-летняя женщина приманила щенка под колеса минивэна и намеренно его переехала, попав на видео

В американском городе Санта-Ана, штат Калифорния, полиция задержала 75-летнюю жительницу Анахайма Хан Нгуен по подозрению в жестоком обращении с животным. Следствие считает, что женщина намеренно переехала на минивэне своего девятимесячного питбуля по кличке Блэки. Об этом пишет CBS Nеws.

Инцидент произошел 8 сентября и попал на камеру наблюдения. По данным полиции, водитель Honda Odyssey достала щенка из автомобиля, оставила его рядом с машиной и положила корм возле переднего колеса. После этого минивэн начал движeние, в результате чего собака погибла.

Установить подозреваемую удалось спустя несколько недель. Номер машины на видеозаписи невозможно было разобрать, однако следователи воспользовались данными системы автоматического распознавания регистрационных знаков. Предполагаемый автомобиль позднее обнаружили в гараже женщины.

Как утверждает полиция, задержанная признала, что Блэки принадлежал ей и что она оставила животное. Нгуен задержали по подозрению в жестоком обращении с животным и его оставлении. Правоохранители также поблагодарили местных жителей, помогавших распространять информацию о происшествии.

Читайте также:

Собаку, съевшую ковер по кускам, пришлось оперировать.

Привлеченный запахом пончиков огромный медведь сломал автомобиль, но остался ни с чем.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.