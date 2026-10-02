80-летний россиянин погиб при детонации взрывного устройства в его квартире

В Зеленограде пенсионер погиб при взрыве в его квартире

В Зеленограде 80-летний мужчина погиб при взрыве в своей квартире. Инцидент произошел в районе Крюково. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, пенсионер сдетонировало взрывное устройство в квартире пожилого россиянина. От полученных травм он скончался на месте.

Полицейские эвакуировали из подъезда 15 человек. Сейчас квартиру проверяют саперы. Специалисты ищут возможные другие взрывные устройства.

До этого МК писал, что в Петербурге на Красносельском шоссе мужчина получил травмы при взрыве в своей квартире — он набивал гранаты для страйкбола, и одна из них сдетонировала. Хозяина госпитализировали, его супруга не пострадала.