Американский штат приостановил казни после неудачной попытки

Губернатор Теннесси в четверг заявил, что “глубоко обеспокоен” тем, что его штат провалил казнь заключенной, приговоренной к смертной казни, которая осталась жива и хрипела 40 минут после того, как получила двойную дозу смертельного препарата, который должен был быстро убить ее. Губернатор-республиканец Билл Ли приостановил все казни в штате как минимум до конца года и распорядился провести независимое расследование после неудачной попытки в среду вечером привести в исполнение смертный приговор Кристе Пайк, которая была осуждена за убийство в 1994 году. Ныне 50-летняя Пайк оставалась в больнице в четверг днем. “На данный момент мы не имеем представления о ее прогнозе или какой-либо информации о состоянии ее здоровья, но мы знаем, что сейчас она жива и получает необходимую медицинскую помощь”, - сообщил Рэнди Спайви, один из ее адвокатов. По его словам, сотрудники использовали семь игл, одна из которых погнулась при извлечении из руки Пайк.