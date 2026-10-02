Бегемот выпустил жениху кишки во время медового месяца, мужчину спасла невеста

Бегемот напал на туриста в Ботсване во время медового месяца

В Ботсване бегемот напал на 31-летнего Сэма Маккри и утащил его под воду. Это произошло во время медового месяца. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы. Об этом пишет The Sun.

Сэм и его жена Анна отправились в тур по дикой природе через 10 дней после свадьбы. Они плыли на лодке по болоту. Вдруг услышали плеск, хрюканье и рычание.

Из воды появился бегемот. Он сомкнул челюсти на левом боку Сэма и утащил его под воду. Зверь вырвал у мужчины кишки со стороны спины, укусил за плечо и голень, после чего отпустил. Анна испугалась за мужа и со всей силы ударила бегемота. Это заставило животное уплыть.

Вода стала красной от крови. Женщина боялась, что это привлечет крокодилов. Она придерживала мужа и медленно добралась с ним до лодки. Там наложила несколько жгутов. Спасательный вертолет пришлось ждать долго. Когда медики прибыли, они сомневались, что мужчина выживет.

Сэму сделали несколько тяжелых операций. Он остался жив. У него были сломаны ребра и позвонки, разорвана почка. На ногах и спине остались большие рваные раны. На животе наложили 20 скоб.

Мужчина все еще восстанавливается. Сэм признает, что будет испытывать боль до конца жизни. Но он старается не унывать. Он рад, что не потерял конечности. Себя он назвал в целом везучим человеком.