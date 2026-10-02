Врач из Белгорода рассказала о вольфрамовых шариках в боеприпасах ВСУ

О применении украинской стороной снарядов с вольфрамовой начинкой проинформировала руководитель второго медучреждения Белгорода Ольга Мевша. По её оценке, такие боеприпасы причиняют человеческому телу колоссальный вред.

Мевша констатировала, что за последнее время картина минно-взрывных травм существенно поменялась. Медикам всё чаще приходится доставать из мышечных тканей пострадавших не фрагменты ракет, а вольфрамовые шарики диаметром два-три миллиметра.

Врач пояснила, что такой шарик способен перемещаться по всему телу, повреждая кишечник, мочевыводящие пути, мочевой пузырь, диафрагму и достигая сердечной мышцы. Даже один элемент причиняет невероятный урон. Об этом она рассказала представителям СМИ.

Мевша также обратила внимание, что больницы и клиники Белгородской области приобрели уникальный для страны опыт выживания пациентов с такими ранениями. Ранее сообщалось, что в регионе при атаках ВСУ регулярно страдают мирные жители. В частности, при ударах дронов по грузовым автомобилям и жилым домам были раненые и погибшие. Местные медики оказывают помощь, включая тяжёлые случаи.

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