Беспилотник атаковал автомобиль - погиб мужчина

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 2 октября, стало известно, что в результате удара по Белгородской области погиб мирный житель. Об этом рассказал оперативный штаб региона.

Трагедия случилась в посёлке Степное. Там FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте. В посёлке Красная Яруга еще один беспилотник атаковал другую машину.

В городе Шебекино взорвался вражеский беспилотник. В результате повреждены два частных дома, газовая труба, два грузовых и три легковых автомобиля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие удара FPV-дрона произошло возгорание частного дома. Под удар попали и другие населенные пункты региона.

Напомним, накануне ВСУ нанесли удар по Курской области. Всего за сутки над регионом был сбит 201 вражеский беспилотник.

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