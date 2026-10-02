Более 200 БПЛА ВСУ атаковали российский регион

201 БПЛА ВСУ был сбит в небе над Курской областью

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Накануне они нанесли удар по Курской области. Всего за сутки над регионом был сбит 201 вражеский беспилотник.

Кроме того, 71 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона. Об этом сегодня, 2 октября, рассказал губернатор области Александр Хинштейн.

Данные взяты с 9.00 1 октября до 9:00 2 октября. 18 раз беспилотники атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе было уничтожено 62 беспилотных летательных аппарата, при этом пострадавших и разрушений нет.

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