Более 230 миллионов рублей украли у россиян

В Приморье вынесли приговор по делу о хищении электроэнергии на 231 млн рублей

Суд в Приморском крае вынес приговор участникам преступной группы, обвиняемым в хищении электроэнергии. По данным прокуратуры, общий ущерб превысил 231 миллион рублей.

Следствие установило, что с 2017 по 2024 год руководитель компании по передаче электроэнергии организовал схему с участием подконтрольной организации. Через заключенные договоры с потребителями в Находке электроэнергия перепродавалась, а ее объемы оформлялись как технологические потери в сетях.

Фигурантов признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. На их имущество, включая объекты электросетевого хозяйства, стоимостью более 66,5 миллиона рублей наложен арест.

Суд назначил обвиняемым наказание от 3 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Одной из осужденных предоставили отсрочку исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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