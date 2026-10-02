Более 230 миллионов рублей украли у россиян

Суд в Приморском крае вынес приговор участникам преступной группы, обвиняемым в хищении электроэнергии. По данным прокуратуры, общий ущерб превысил 231 миллион рублей.
Следствие установило, что с 2017 по 2024 год руководитель компании по передаче электроэнергии организовал схему с участием подконтрольной организации. Через заключенные договоры с потребителями в Находке электроэнергия перепродавалась, а ее объемы оформлялись как технологические потери в сетях.
Фигурантов признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. На их имущество, включая объекты электросетевого хозяйства, стоимостью более 66,5 миллиона рублей наложен арест.
Суд назначил обвиняемым наказание от 3 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Одной из осужденных предоставили отсрочку исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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