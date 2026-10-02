Братья мужа из чести зарезали его бывшую жену — мать пятерых детей

В Пакистане родственники из чести зарезали мать пятерых детей

В Пакистане в городе Карачи 35-летняя мать пятерых детей погибла в результате нападения в собственном доме. Об этом пишет портал Dawn-ePaper.

По предварительной версии полиции, к убийству могут быть причастны два брата ее мужа.

Трагедия произошла в районе Касим-Таун неподалеку от Бхайнс-Колони. Как сообщили правоохранители, двое мужчин проникли в жилище своей невестки Зарият и нанесли ей смертельные ножевые ранения.

На момент происшествия женщина проживала вместе с дочерью и зятем. Ее муж, с которым она разошлась, ранее уехал в свой родной Шикарпур.

Следователи допускают, что преступление могло быть совершено по мотивам тaк называемой «чести». Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу, а полиция продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.

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