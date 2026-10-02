Четверо яхтсменов 17 часов спасались в Тихом океане после атаки кашалота

Четверо яхтсменов спаслись в Тихом океане после того, как кашалот потопил их судно. Об этом сообщил телеканал 1News. На борту находились два австралийца, новозеландец и француз.

Новозеландец Терри Хетерингтон рассказал, что при столкновении услышал громкий удар. Сразу после этого он заметил рядом с яхтой около четырех-пяти кашалотов.

Сначала люди пытались починить судно и откачать воду. Но поняли, что это бесполезно. Тогда они подали сигнал бедствия и перебрались на спасательный плот.

Через 17 часов их подобрал контейнеровоз. По словам Хетерингтона, выжить удалось только благодаря спокойному океану.