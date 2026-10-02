Четырехметровые волны: жителей Курил срочно предупредили об угрозе

На Курилах призвали держаться на безопасном расстоянии от моря

Главное управление МЧС России по Сахалинской области объявило штормовое предупреждение в Курильском районе из-за надвигающегося шторма. Жителей и гостей региона настоятельно просят соблюдать меры предосторожности и держаться на безопасном расстоянии от побережья.

«У берегов Курильского района ожидается сильное волнение моря. Объявлено штормовое предупреждение. МЧС Сахалинской области рекомендует жителям и гостям указанного района держаться на безопасном расстоянии от моря», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По информации синоптиков, ухудшение погоды начнется в темное время суток. Ночью 3 октября у охотоморского побережья острова Итуруп прогнозируется опасное волнение высотой четыре метра и более.

В экстренных службах заверили, что все силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, приведены в состояние повышенной готовности и оперативного реагирования.