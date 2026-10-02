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Происшествия 1253

Четырехметровые волны: жителей Курил срочно предупредили об угрозе

На Курилах призвали держаться на безопасном расстоянии от моря

На Курилах призвали держаться на безопасном расстоянии от моря

Главное управление МЧС России по Сахалинской области объявило штормовое предупреждение в Курильском районе из-за надвигающегося шторма. Жителей и гостей региона настоятельно просят соблюдать меры предосторожности и держаться на безопасном расстоянии от побережья.

«У берегов Курильского района ожидается сильное волнение моря. Объявлено штормовое предупреждение. МЧС Сахалинской области рекомендует жителям и гостям указанного района держаться на безопасном расстоянии от моря», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По информации синоптиков, ухудшение погоды начнется в темное время суток. Ночью 3 октября у охотоморского побережья острова Итуруп прогнозируется опасное волнение высотой четыре метра и более.

В экстренных службах заверили, что все силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, приведены в состояние повышенной готовности и оперативного реагирования.

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