ЦИК РФ: в новом регионе РФ было обстреляно здание ТИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что в Запорожской области в результате обстрела получило повреждения здание территориальной избирательной комиссии (ТИК).
Соответствующая информация приводится в официальном канале ЦИК РФ на отечественной платформе MAX.
Согласно опубликованному Центризбиркомом сообщению, утром в пятницу, 2 октября, в результате артиллерийского обстрела значительно пострадало здание Каменско-Днепровского ТИК Запорожской области.
В ЦИК добавили, что оборудование и оргтехника были полностью уничтожены, но человеческих жертв удалось избежать, поскольку люди были переведены на удаленную работу.