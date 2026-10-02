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Происшествия Сюжет: Новости СВО 1543

ЦИК РФ: в новом регионе РФ было обстреляно здание ТИК

ЦИК РФ: в Запорожской области при обстреле получило повреждения здание ТИК

ЦИК РФ: в Запорожской области при обстреле получило повреждения здание ТИК
Фото: Sergey Petrov/news.ru/Global look press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что в Запорожской области в результате обстрела получило повреждения здание территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Соответствующая информация приводится в официальном канале ЦИК РФ на отечественной платформе MAX.

Согласно опубликованному Центризбиркомом сообщению, утром в пятницу, 2 октября, в результате артиллерийского обстрела значительно пострадало здание Каменско-Днепровского ТИК Запорожской области.

В ЦИК добавили, что оборудование и оргтехника были полностью уничтожены, но человеческих жертв удалось избежать, поскольку люди были переведены на удаленную работу.

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Автор:
ЦИК Запорожская область Россия
Сюжет:

Новости СВО