ЦИК РФ: в новом регионе РФ было обстреляно здание ТИК

ЦИК РФ: в Запорожской области при обстреле получило повреждения здание ТИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что в Запорожской области в результате обстрела получило повреждения здание территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Соответствующая информация приводится в официальном канале ЦИК РФ на отечественной платформе MAX.

Согласно опубликованному Центризбиркомом сообщению, утром в пятницу, 2 октября, в результате артиллерийского обстрела значительно пострадало здание Каменско-Днепровского ТИК Запорожской области.

В ЦИК добавили, что оборудование и оргтехника были полностью уничтожены, но человеческих жертв удалось избежать, поскольку люди были переведены на удаленную работу.