Девятилетнего ребенка жестоко избили в российской школе

Девятилетнего школьника избили во время драки в гимназии города Белово Кемеровской области. По словам бабушки пострадавшего, ребенка били тяжелым магнитом, а после случившегося он потерял зрение. Полиция начала проверку, сообщает ГУ МВД по региону.

По словам женщины, мальчик вернулся после драки с одноклассником весь в крови. Она утверждает, что сотрудники гимназии не вызвали ему скорую, поэтому мать сама отвезла сына в травмпункт. Там, со слов бабушки, врач сообщил семье о потере зрения из-за полученных травм.

В полиции рассказали, что заявление от матери девятилетнего школьника поступило только 30 сентября. При этом сама драка произошла еще 24 сентября. Ни школа, ни медики, к которым обращался ребенок, раньше не сообщали об этом в правоохранительные органы.

Полицейские установили, что на перемене между двумя школьниками произошел конфликт, который перерос в драку. По предварительным данным, восьмилетний ребенок нанес девятилетнему травмы. Сотрудники полиции уже опросили участников драки, очевидцев и родителей детей.

Экспертиза должна установить тяжесть полученных травм, после чего полиция примет решение по итогам проверки.

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