Экс-замглавы Кубани получил срок за хищение имущества для нужд СВО

Экс-чиновник Кубани и его советник осуждены за хищения имущества для нужд СВО

В России огласили приговор по делу бывшего заместителя главы администрации Краснодарского края и его советника. Оба признаны виновными в хищении имущества, которое предназначалось для нужд СВО. Об этом проинформировала пресс-служба судов региона.

Ранее экс-замглавы администрации возглавлял Кубанское войсковое казачье общество. Следствие связало преступную схему именно с этой структурой. По данным дела, обществу выделили 100 млн рублей на закупку снаряжения для воинских формирований — участников СВО.

Выяснилось, что имущество стоимостью более 57 млн рублей в зону боевых действий не доставили. Часть вещей бывший советник похитил, чтобы продать через интернет, а другую часть скрытно перевозил домой. Чтобы замести следы, экс-замглавы администрации, как счёл суд, распорядился подделывать отчётные документы. Так создавалась видимость качественного контроля за расходованием субсидии.

В итоге бывшему замглавы администрации назначили 14 лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей. Его советник получил 6 лет колонии общего режима и аналогичный штраф. Обоим также запретили занимать руководящие посты на госслужбе и в муниципальных органах в течение нескольких лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

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