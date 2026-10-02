Еще один российский аэропорт временно приостановил работу

Росавиация проинформировала, что в аэропорту Калуги введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Сообщение опубликовано в канале ведомства на платформе «Макс». По данным Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

О сроках снятия ограничений не сообщается. Других подробностей ведомство не привело. Детали уточняются.

Ранее подобные меры вводились в аэропортах Пензы и Саратова. Тогда Росавиация также объясняла их необходимостью обеспечить безопасность полётов. В Саратове, в частности, фиксировали прилёт украинского дрона, после чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, ограничения неоднократно вводились в аэропорту Геленджика. Это было связано с атаками беспилотников. Позже ограничения в Геленджике и Сочи снимали, и оба аэропорта возвращались к штатной работе.

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