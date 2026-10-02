ФСИН раскрыла подробности нападения на конвой в поезде

ФСИН: осужденный в поезде завладел оружием конвоира и напал на него

ФСИН РФ сообщает, что осуждённый завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет в поезде в Кабардино-Балкарии.

Как говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе «Макс», при конвоировании поездом в районе станции Муртазово один из осуждённых при выводе в туалет совершил одиночное нападение на сотрудника конвоя, при этом завладел его табельным оружием.

Напомним, что ранее в силовых структурах подтвердили информацию об инциденте с участием осуждённых в железнодорожном составе, и один из заключённых был ликвидирован в ходе попытки к бегству. Как сообщили представители ведомств, сведения о массовых беспорядках или бунте на борту не находят подтверждения.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Кабардино-Балкарской Республике произошло вооруженное нападение со стороны осужденных, следовавших в составе поезда Владикавказ — Адлер.