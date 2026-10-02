Глава МВД раскрыл число задержанных на протестах во Франции

Глава МВД Франции Нуньес заявил о более пяти тысячах задержанных на протестах

Глава МВД Франции Лоран Нуньес в эфире телеканала TF1 заявил, что правоохранители задержали более пяти тысяч человек с начала недели в ходе протестных акций старшеклассников.

По его словам, с понедельника было произведено более пяти тысяч задержаний, причём в пятницу полиция задержала 1747 человек, а накануне - 1954.

Министр добавил, что в 85 процентах случаев речь идёт о несовершеннолетних, и сообщил, что днём акции прошли в 735 школах, а в 158 из них были зафиксированы беспорядки.

Ранее сообщалось, что во Франции оценили ущерб, нанесённый протестами старшеклассников.