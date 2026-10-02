Главред сибирской редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов умер после ДТП

Главный редактор сибирской редакции "Коммерсанта" Михаил Кичанов умер в больнице после тяжелых травм, полученных в ДТП в Новосибирске. Журналист скончался 2 октября, сообщает "МК в Новосибирске".

Авария произошла 24 сентября на улице Инской возле дома №56. Кичанов переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. С места ДТП журналиста госпитализировали с тяжелыми травмами.

Последние дни Кичанов находился в коме. Врачи провели ему сложную операцию, однако состояние журналиста оставалось крайне тяжелым.

Спустя неделю после аварии Кичанов умер, несмотря на усилия медиков. Ему был 51 год.

Кичанов много лет работал в журналистике и возглавлял сибирскую редакцию "Коммерсанта".