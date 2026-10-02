Иностранец подвозил россиянку домой и изнасиловал на заднем сидении своего авто

Иностранца осудили за изнасилование россиянки в его автомобиле

В Вологодской области суд вынес приговор 26-летнему иностранному гражданину. Его признали виновным в изнасиловании. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным суда, ночью 15 марта мужчина вел автомобиль и подвозил ранее незнакомую 41-летнюю женщину. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Около четырех утра машина остановилась на пересечении Южного шоссе и Шекснинского проспекта. В припаркованном автомобиле иностранец изнасиловал пассажирку.

Подсудимый вину не признал. Он утверждал, что лишь подвозил женщину. По его словам, после конфликта он высадил ее, и никакого преступления не было.

Потерпевшая дала другие показания. Суд счел их правдивыми и достоверными. Женщина рассказала, что во время преступления находилась на заднем сиденье и сопротивлялась. После этого мужчина высадил ее и уехал.

Суд признал иностранца виновным по статье 131 УК РФ. Ему назначили четыре года колонии общего режима. Также с осужденного взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.